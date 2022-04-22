Sahiller yaza hazırlanıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini arttırmak, kıyı şeridinden maksimum fayda elde etmek ve Süleymanpaşalıların yararlanabileceği yeni alanlar meydana getirmek amacıyla başlattığı iki önemli sahil projesinden ikincisi olan Alkaya Sahili projesinin birinci etabı tamamlıyor.

1,4 kilometre uzunluğundaki Altınova Sahili yenileme projesi, geçtiğimiz yıl tamamlanarak mahalle sakinlerinin istifadesini sunulmuştu. 1,7 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yollarına sahip olan Alkaya Sahilinin de tamamlanmasının ardından Süleymanpaşa’nın kullanılabilen kıyı şeridi uzunluğu 3 katına çıkarılmış olacak. Yıllardır atıl vaziyette bulunan ve ilgisizlikten adeta kaderine terk edilen Altınova Sahili’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ile Altınova Mahallesi önemli bir hizmete kavuşmuştu. Alkaya Sahili projesi ise Süleymanpaşa’ya 2 kilometreye yakın yeni bir sahil şeridi kazandırdı.

Başkan Yüksel yerinde inceledi

Yürüyüş ve bisiklet yolu, çocuk parkları, çay bahçeleri ve dinlenme alanları ile donatılan proje alanındaki çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde denetledi, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlarla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Alkaya sahilimizde hayata geçirdiğimiz düzenleme projemizin 1. etabında adım adım sona yaklaşıyoruz. Baharla birlikte canlanan doğanın renk kattığı yeni yaşam merkezi, şehrimizin cazibesine cazibe katacak değişimiyle, yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.