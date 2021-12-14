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Sağlık sanatla buluştu

“Sanatla Sağlık” projesi kapsamında Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çorlu Devlet Hastanesi iş birliği ile hazırlanan sergi, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın katılımıyla açıldı.

TEKİRDAĞ 14.12.2021, 14:45
Sağlık sanatla buluştu

“Sanatla Sağlık” projesi kapsamında Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çorlu Devlet Hastanesi iş birliği ile hazırlanan sergi, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın katılımıyla açıldı.

“Sanatla Sağlık” projesi kapsamında Çorlu Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kursiyerler tarafından hazırlanan sergi, Çorlu Devlet Hastanesinde açıldı. Açılışa Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta sergi hakkında bilgiler veren Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Selma Soylak, “Amacımız, pandemi döneminde büyük bir özveri ile çalışan sağlık neferlerimizi sanatla iç içe olmasını sağlamaktır. Ayrıca hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarının Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde bulunan kurslarımız hakkında haberdar olmalarını sağlamayı hedefledik. Çorlu Devlet Hastanesinin her iki katında da görsel sanatlar alanında 500’e yakın projemizi sergiliyoruz. Bu projenin devamı olarak 14 Mart Tıp Bayramı’nda 15 Mart günü Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yine bizim koromuz olan Türk Halk Müziği Korosu ekibimiz tarafından sağlık çalışanlarımız adına konser düzenlenecek. Pandemi dönemi öncesinde hastanede yatan vatandaşlarımız için de kişisel bakım hizmeti sunduk. Evde sağlık hizmetlerine de yardımcı olabilmek adına, kadın ve erkek kuaförümüzü sağlık personelimiz ile birlikte evlere gönderdik. Ayrıca bu ay sonu da vefat eden sağlık meleklerimiz isimli projemizi bitirdik. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (AMATEM) ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde personel için işaret dili kursu açtık ve yine kurslarımızı açmaya devam edeceğiz” dedi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ise yaptığı konuşmada, “Kursiyerlerimizin yaptıkları eserleri sağlık çalışanlarımız ile paylaşmaları bizleri son derece mutlu etti. Sayın Valimizin teşrifi ile bu güzel açılışı planladık. Çorlu Devlet Hastanesi sosyal hastanecilik anlamında yaklaşık 10 yıldır önemli hizmetler üretiyor. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Hastanelerden beklenti genelde, hastalarımızın tedavi edilmesi" diyen Valis Aziz Yıldırım, “Hastaneye ihtiyacı olan vatandaşlarımız buraya gelip tedavi olacak ve evlerine sağlıklı bir şekilde dönecekler. Bu hepimizin arzusu. Burada bulunan süre içerisinde ortamı güzelleştirmek ayrı bir beceri, maharet ve güzel düşünce. Çorlu Devlet Hastanesinde bunu gördük. Yıllardır her sene birkaç sergi yapılıyor. Benim buraya sergi anlamında ikinci defa gelişim oldu. Onun için bunu düşünüp uygulayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir düşünce ve güzel bir çaba. Hastanelerimizi bu şekilde sergi salonları haline getirerek ortamları güzelleştirmek, burada bekleyen hasta ve hasta yakınlarının kafasını dağıtmak çok zekice bir düşünce. Onun için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve beraberindeki protokol üyeleri, açılış kurdelesini keserek yaklaşık 500 adet ürünü inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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