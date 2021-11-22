Sağlık kuruluşları dezenfekte ediliyor

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, son haftalarda artış gösteren korona virüs vakaları dolayısıyla, özellikle sağlık kuruluşlarının giriş çıkışlarında düzenli olarak gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını sıklaştırdı.

Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi başta olmak üzere tüm kamu hastanelerinde belirli aralıklarla dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmaları kapsamını genişleterek sürdürüyor.

Aile ve halk sağlığı merkezleri de kapsamda

Şehir Hastanesi, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Devlet Hastanesi 1. Kısım giriş çıkışlarında arındırma faaliyetlerine devam eden ekipler, çalışmaların kapsamını aile ve halk sağlığı merkezlerini de içine alacak şekilde genişletti. Bu doğrultuda, Karadeniz Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi girişi de özel ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Aşı ve kişisel tedbir çağrısı yapıldı

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgına karşı alınan kurumsal önlemlerin kişisel önlemler ve aşılama çalışmaları olmadan yetersiz kalacağı bir kez daha hatırlatılarak, vatandaşlara aşı yaptırmayı ihmal etmemeleri, maske, mesafe ve hijyen kriterlerine uygun davranmaya devam etmeleri çağrısı yapıldı.