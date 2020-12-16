Sağlık çalışanlarına Velimeşe bozası ikramı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede özverili bir şekilde çalışma yürüten sağlık çalışanlarına destek olmak maksadıyla sağlık çalışanlarına meşhur Velimeşe bozasından ikram eden Ergene Belediyesi, boza dağıtımına devam ediyor.

Ergene ilçesinde henüz bir hastane bulunmaması nedeniyle Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde tüm özel ve devlet hastanelerini tek tek ziyaret edip çalışan personele boza ikramında bulunan Ergene Belediyesi görevlileri, boza dağıtımına devam ediyor. Korona virüs salgınında gece gündüz demeden çalışan sağlık personeline destek olmak için harekete geçen Ergene Belediyesi, sağlık çalışanlarına enerji vermesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi adına Velimeşe’nin meşhur bozasından ikram etmeyi sürdürüyor. Hastanelerdeki sağlık çalışanlarına boza ikramının ardından Ergene ilçesinin tüm mahallelerindeki sağlık ocaklarındaki çalışanlara da boza ikramına başlayan Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, sağlık çalışanlarını bizzat ziyaret ederek fedakarca çalışmalarından ötürü teşekkür etti ve boza ikramında bulundu.

Türkiye’nin korona virüs ile mücadeleye aralıksız devam ettiğinin altını çizen Tıknas, “Bizler de Ergene Belediyesi olarak ülkemizde vaka görüldüğü ilk andan itibaren vatandaşlarımızın sağlığını korumak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Sağlık çalışanları bu süreçte en fazla efor sarf eden meslek gruplarının başında geliyor. Yalnız olmadıklarını hissettirmek ve meşhur Velimeşe bozasından ikram etmek için kendilerini ziyaret ediyor, Ergene halkı adına verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede rehavete asla yer olmadığını ve tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, “Kısaca TMM olarak ifade edilen temizlik, maske mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Bu zor günleri kurallara uyarak hep birlikte atlatacağız. Dışarıya çıkmaya mecbur olmadığımız sürece evimizde kalmaya gayret edelim. Korona virüsü alacağımız tedbirlerle kendimizden ve sevdiklerimizden uzak tutabiliriz” diye konuştu.