Geçtiğimiz yıl açılan ve Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerinde büyük ilgisini çekerek ziyaretçi akınına uğrayan Rumeli İskelesi, yaza hazırlanıyor.

Kademeli normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte; Süleymanpaşa Belediyesi tarafından öz kaynaklar kullanılarak şehre kazandırılan Rumeli İskelesi’nde, yaza hazırlık çalışmaları başladı. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında; boya badana çalışmaları, korkulukların, balık tutma alanlarının ve kent mobilyalarının yenilenmesi, aydınlatma ekipmanlarının bakım onarımı ile zemin temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Rumeli İskelesi’nde yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.