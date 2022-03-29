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Ramazan ayının bereketi Gönül Sofraları ile yayılacak

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle iki yıldır yapılamayan Gönül Sofraları Mahalle İftarları programını bu Ramazan ayında gerçekleştireceğini duyurdu. Gönül Sofraları’nın kurulacağı mahalleler de belli oldu.

TEKİRDAĞ 29.03.2022, 15:18
Ramazan ayının bereketi Gönül Sofraları ile yayılacak

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle iki yıldır yapılamayan Gönül Sofraları Mahalle İftarları programını bu Ramazan ayında gerçekleştireceğini duyurdu. Gönül Sofraları’nın kurulacağı mahalleler de belli oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir mahallede kurulacak olan Gönül Sofraları ile Süleymanpaşalılar aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini, birleştirici ruhunu idrak edecek, oruçlarını birlikte açmanın huzurunu yaşayacak. Gönül Sofraları iftar programlarında ayrıca ilahi dinletileri ve iftar duası da yer alacak.

İftar yemekleri aşevinde hazırlanacak

Her akşam başka bir mahallede kurulacak olan Gönül Sofraları, bin aydan hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi’ne özel olarak tüm Süleymanpaşalıların katılımı ile Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanında gerçekleştirilecek. Gönül Sofraları iftar programlarında ikram edilecek olan 4 çeşit sıcak yemek, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevinde hazırlanarak Süleymanpaşalılara sunulacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Ramazan ayı boyunca kırsal ve merkez mahallelerimizde kuracağımız Gönül Sofraları’nda, iftar programlarımızı bu yıl da siz kıymetli hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek, sofralarımız bereketli olsun” diye konuştu.

Gönül sofraları hangi gün hangi mahallede kurulacak?

Öte yandan, Gönül Sofraları’nın kurulacağı mahalleler de belli oldu. İşte gün gün Gönül Sofralarının kurulacağı mahalleler ve adresler:

“2 Nisan 2022 Cumartesi - Yavuz Mahallesi Kapalı Pazaryeri, 3 Nisan 2022 Pazar - Altınova Mahallesi Sahil Dolgu Alanı, 4 Nisan 2022 Pazartesi - Karacakılavuz Mahallesi Okul Bahçesi, 5 Nisan 2022 Salı - Banarlı Mahallesi Tarım Kredi Koop. Önü, 6 Nisan 2022 Çarşamba - Barbaros Mahallesi Sahil Dolgu Alanı, 7 Nisan 2022 Perşembe - Kumbağ Mahallesi Liman, 8 Nisan 2022 Cuma - 100. Yıl Mahallesi Ekrem Tantı Caddesi, 9 Nisan 2022 Cumartesi - Atatürk Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, 10 Nisan 2022 Pazar - Çınarlı Mahallesi Tepe Değirmenler Caddesi, 11 Nisan 2022 Pazartesi - Gündüzlü Mahallesi Cezaevi Kampüsü, 12 Nisan 2022 Salı - Bıyıkali Mahallesi Köy Meydanı, 13 Nisan 2022 Çarşamba - İnecik Mahallesi Köy Meydanı, 14 Nisan 2022 Perşembe - Namık Kemal Mahallesi Fethi Mahramlı Spor Tesisleri, 15 Nisan 2022 Cuma - Aydoğdu Mahallesi Aydoğdu Ortaokulu, 16 Nisan 2022 Cumartesi - Hürriyet Mahallesi Baykallar Mevkii, 17 Nisan 2022 Pazar - Çiftlikönü Mahallesi SGK Bahçesi, 18 Nisan 2022 Pazartesi - Naip Mahallesi Köy Meydanı, 19 Nisan 2022 Salı - Vatan Mahallesi Özlem Sokak, 20 Nisan 2022 Çarşamba - Bahçelievler Mahallesi TOKİ, 21 Nisan 2022 Perşembe - Değirmenaltı Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Caddesi, 22 Nisan 2022 Cuma - Cumhuriyet Mahallesi Dereağzı Caddesi, 23 Nisan 2022 Cumartesi - Zafer Mahallesi Kamil Korkmaz Zafer Ortaokulu Bahçesi, 24 Nisan 2022 Pazar - Ertuğrul Mahallesi Etnografya Müzesi Önü, 25 Nisan 2022 Pazartesi - Topağaç Mahallesi Muhtarlık Yanı, 26 Nisan 2022 Salı - İstiklâl Mahallesi Göçmen Evleri, 27 Nisan 2022 Çarşamba (KADİR GECESİ) - Sahil Dolgu Alanı, 28 Nisan 2022 Perşembe - Kaşıkçı Mahallesi Köy Meydanı, 29 Nisan 2022 Cuma - Ortacami Mahallesi Yunusbey Caddesi (Devlet Hastanesi arkası), 30 Nisan 2022 Cumartesi - Karadeniz Mahallesi Şenlik Alanı.”

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