Projeler denetleniyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, hafta sonu mesaisinde Kumbağ, Barbaros, Karadeniz ve Çınarlı Mahallesi’nde yürütülen proje, yatırım ve çalışmaları yerinde inceledi.

Kumbağ Mahallesi’nde devam eden yatırımlardan Meydan Düzenleme projesi, Kumbağ Ortaokulu Ek Derslik Binası, Sosyal Tesis projesi ve Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Satış Noktasında incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Kumbağ’dan Barbaros Mahallesi’ne geçen Yüksel, burada yapımı süren Sosyal Tesis projesinin çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Yüksel, daha sonra Karadeniz Mahallesi’nde bulunan Paşa Tarım Vadisi’ni ziyaret ederek seralar ve diğer binalarda gerçekleştirilen faaliyetleri denetledi.

Son olarak Çınarlı Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, burada devam eden yol, yaya kaldırımı, meydan ve çevre düzenleme çalışmalarına nezaret etti. Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yüksel, yürütülen projelerin büyük kısmının tamamlanma aşamasına geldiğini, en kısa sürede hizmete alınmaları için çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü ifade etti.