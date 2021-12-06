Polisten öğrencilere siber eğitimi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı siber ekipleri, öğrencilere yönelik siber zorbalık konularında eğitim verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, 2 oturum halinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerine eğitim verildi. 150 öğrenciye yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı konularında seminer/eğitim faaliyeti verilerek, ilgili broşürlerden 300 adet dağıtıldı.