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Polisten kaçan kişiler göçmen çıktı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adalet sarayı yakınlarında durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede yakalanan 5 kişinin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı.
TEKİRDAĞ 31.05.2022, 20:14
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adalet sarayı yakınlarında durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede yakalanan 5 kişinin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı.
Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde adalet sarayı yakınlarında meydana geldi. Durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Bunun üzerine şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan 5 kişiyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahısların Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu anlaşıldı.
Yakalanan 5 kaçak göçmen emniyete götürüldü.
(HLD-OK-Y)