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Pazarda mobil tuvalet hizmeti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde Pazara gelen vatandaşlar için mobil tuvalet aracı hizmeti sunuluyor.

TEKİRDAĞ 25.05.2021, 17:09
Pazarda mobil tuvalet hizmeti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde Pazara gelen vatandaşlar için mobil tuvalet aracı hizmeti sunuluyor.

Süleymanpaşa İlçesinde kurulan mahalle pazarlarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için mobil tuvalet aracı hizmet veriyor. Bugün Eskicami-Ortacami Mahallesi ile Gündoğdu-Turgut Mahallesi arasında kurulan Salı Pazarında Süleymanpaşa Belediyesinin mobil tuvalet aracı vatandaşlara hizmeti verdi.
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