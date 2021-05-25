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Pazarda mobil tuvalet hizmeti
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde Pazara gelen vatandaşlar için mobil tuvalet aracı hizmeti sunuluyor.
TEKİRDAĞ 25.05.2021, 17:09
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde Pazara gelen vatandaşlar için mobil tuvalet aracı hizmeti sunuluyor.Süleymanpaşa İlçesinde kurulan mahalle pazarlarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için mobil tuvalet aracı hizmet veriyor. Bugün Eskicami-Ortacami Mahallesi ile Gündoğdu-Turgut Mahallesi arasında kurulan Salı Pazarında Süleymanpaşa Belediyesinin mobil tuvalet aracı vatandaşlara hizmeti verdi.