Paşa Seyir Terası gün sayıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı projelerinden sonra, sahil bandına hareket katacak olan bir devasa projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Rakoczi Müzesi altında bulunan ve uzun yıllardır atıl durumda kaderine terk edilen alan, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından seyir terası haline getiriliyor.

Yıllar önce Tekirdağ’a çay bahçesi olarak hizmet eden ancak yıllar içinde kapanarak kaderine terk edilen alan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in girişimleriyle yeniden vatandaşların kullanımına sunulmaya hazırlanıyor. Paşa Seyir Terası olarak hizmet verecek alanda bir adet kafeterya, seyir ve yürüyüş alanları ile tuvaletler bulunacak.

Çalışmalarda sona gelindi

İnşasında son aşamaya gelinen projenin kısa süre içinde hizmete açılması beklenirken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de çalışmaları yakından takip ederek yerinde incelemelerde bulunuyor.

Paşa Seyir Terası, tıpkı geçtiğimiz yaz hizmete giren ve kısa sürede büyük yankı uyandıran Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı projeleri gibi Süleymanpaşa’nın turistik potansiyeline büyük katkı yapacak bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Paşa Seyir Terası’nın her türlü donatısı, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyelerde üretilerek ciddi anlamda tasarruf sağlanıyor.

"Atıl durumdaki alanları turizme kazandırıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa’mız denize kıyısı olan şanslı şehirlerden biri ancak bu zamana kadar bu potansiyel yeterince değerlendirilmemişti. Biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Paşa Seyir Terası da Rumeli İskelesi gibi yıllarca atıl bırakılan ama potansiyeli yüksek olan yerlerden biriydi. Burasını Süleymanpaşa’da yaşayan hemşehrilerimizin hizmetine kazandırmak için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Allah’ın izniyle kısa süre içinde halkımızın istifadesine sunacağız” dedi.