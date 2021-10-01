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Özel güvenliklere afet eğitimi verildi

2021 yılı ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ kapsamında, Süleymanpaşa’da görev yapan özel güvenlik görevlilerine ‘Afet Bilinci Eğitimi’ verildi.

TEKİRDAĞ 01.10.2021, 11:27
Özel güvenliklere afet eğitimi verildi

2021 yılı ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ kapsamında, Süleymanpaşa’da görev yapan özel güvenlik görevlilerine ‘Afet Bilinci Eğitimi’ verildi.

28-29 Eylül 2021 tarihinde Yahya Kemal Beyatlı Konferans Salonu’nda verilen eğitimde katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

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