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Otomobil su kanalına uçtu
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobil yoldan çıkarak su kanalına uçtu.
TEKİRDAĞ 06.01.2021, 09:34
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobil yoldan çıkarak su kanalına uçtu.Olay, sabah Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu yağ fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne seyir halindeki Okan Y. idaresindeki 59 ADM 771 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği ve kaygan zeminin tesiriyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Su kanalına düşen otomobil kurtarıcı yardımı ile kanaldan çıkarıldı.
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