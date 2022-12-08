Otomobil faresi yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilden hırsızlık yapmaya çalışan bir kişi yakalandı.

İlçeye bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde bir kişinin sokaktaki otomobillerin kapılarını zorla açmaya çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Otomobilleri tek tek kontrol eden polis ekipleri, bir otomobilin arka koltuğunda el feneri ve tornavida ile oturan U.B.’yi fark ederek kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürülerek sorgulamasına başlandı.