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OSB’lerde mobil aşı uygulaması

Tekirdağ’da Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren fabrika ve işletmelerde çalışanlara yerinde aşı uygulaması başladı.

TEKİRDAĞ 17.06.2021, 10:48
OSB’lerde mobil aşı uygulaması

Tekirdağ’da Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren fabrika ve işletmelerde çalışanlara yerinde aşı uygulaması başladı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren fabrika ve işletmelerde çalışanlara yönelik yerinde aşı uygulaması başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatları ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın koordinesinde üretimin devamlılığı ve güvenliği için Organize Sanayi Bölgelerinde mobil ekipler yerinde aşı uygulaması gerçekleştiriyor. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına sahip olan Tekirdağ ilinde yaklaşık 170 bin çalışanı bulunan OSB’lerde çalışmalar kesintisiz şekilde devam ederken, üretim çarklarının dönmeye devam edeceği bildirildi.
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