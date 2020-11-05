Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ, İLÇENİN KANAYAN YARASI HALİNE GELMİŞ BİR SORUNU DAHA ORTADAN KALDIRIYOR. TARİHİ TEKİRDAĞ VALİLİĞİ YANINDAKİ ORTACAMİ SOKAK’TA YOL VE KALDIRIMLAR SİL BAŞTAN YENİLENİYOR.
Süleymanpaşa Belediyesi, ilçenin kanayan yarası haline gelmiş bir sorunu daha ortadan kaldırıyor. Tarihi Tekirdağ Valiliği yanındaki Ortacami Sokak’ta yol ve kaldırımlar yenileniyor.
Ortacami Sokak yol ve kaldırımları tamamen sökülerek zemin sıkıştırma işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmaların kısa sürede bitirilerek yoğun bir şekilde kullanılan yolun yeniden vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir tempoyla sürdürülen çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yapılması planlanan faaliyetleri yerinde planlayarak çevre esnafı ve vatandaşlarla da fikir alışverişinde bulundu.
“Sokağımızı şehrimize yakışır hale getiriyoruz”
Başkan Yüksel, “Şehir merkezimizin kanayan yara haline gelmiş bir sorununu daha ortadan kaldırıyoruz. Hepimizin malumu olduğu üzere tarihi Tekirdağ Valiliği binamızın yanındaki Ortacami Sokak’ta yol ve yaya kaldırımları çökmeler nedeniyle artık tamir tutmuyor, bu nedenle de yenilenme çalışmalarının bir an önce yapılması gerekiyordu. Bölgenin çehresini değiştirecek yenileme işine bugün başladık. Sokak üzerinde gerçekleştirdiğimiz asfalt hazırlık çalışmalarını vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece de sürdürüyoruz. Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmalar kapsamında sokağımızı baştan aşağı yenileyerek şehrimize yakışır hale dönüştüreceğiz. Şimdiden Süleymanpaşa’mıza hayırlı olsun” dedi.
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