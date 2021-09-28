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Ormanlık alana uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ’da ormanlık alanda uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı.

TEKİRDAĞ 28.09.2021, 17:31
Ormanlık alana uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ’da ormanlık alanda uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen R.B.’yi takip eden Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri baskın düzenledi. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 4 fişek bonzai adlı uyuşturucu ele geçirildi.

R.B. adlı zanlı gözaltına alınırken, konuyla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

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