Online randevu ile öncelik müşterilerin

Elektrikte abonelik, abonelik iptali, bilgi güncelleme, tarife ve fatura işlemleri için ’online randevu’ zamandan tasarruf ettiriyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli bölgelerinde 1 milyonu aşkın kişiye hizmet sunan (Trakya Elektrik Perakende Satış) TREPAŞ, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Aboneler, bu doğrultuda bölgedeki tüm müşteri hizmetleri merkezlerini içeren online randevu sistemi sayesinde işlemlerini kolayca yapabiliyor. Müşteri deneyimini iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam eden kuruluş; Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’deki 23 adet müşteri hizmetleri merkezinin tamamında online randevu hizmeti sunuyor. Yoğunluk durumlarına göre açık olacak ’online randevu’ seçeneği, müşterilere kolay ve hızlı bir hizmet sağlıyor.

Vatandaşlar, günün her saati "www.trepas.com.tr" web sitesinde bulunan ’online işlemler’ menüsü üzerinden, 444 88 35 telefon numaralı çağrı merkezinden veya e-devlet platformu aracılığıyla abonelik işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.