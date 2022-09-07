Online randevu ile öncelik müşterilerin
Elektrikte abonelik, abonelik iptali, bilgi güncelleme, tarife ve fatura işlemleri için ’online randevu’ zamandan tasarruf ettiriyor.
Elektrikte abonelik, abonelik iptali, bilgi güncelleme, tarife ve fatura işlemleri için ’online randevu’ zamandan tasarruf ettiriyor.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli bölgelerinde 1 milyonu aşkın kişiye hizmet sunan (Trakya Elektrik Perakende Satış) TREPAŞ, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Aboneler, bu doğrultuda bölgedeki tüm müşteri hizmetleri merkezlerini içeren online randevu sistemi sayesinde işlemlerini kolayca yapabiliyor. Müşteri deneyimini iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam eden kuruluş; Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’deki 23 adet müşteri hizmetleri merkezinin tamamında online randevu hizmeti sunuyor. Yoğunluk durumlarına göre açık olacak ’online randevu’ seçeneği, müşterilere kolay ve hızlı bir hizmet sağlıyor.
Vatandaşlar, günün her saati "www.trepas.com.tr" web sitesinde bulunan ’online işlemler’ menüsü üzerinden, 444 88 35 telefon numaralı çağrı merkezinden veya e-devlet platformu aracılığıyla abonelik işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0