Olumsuz hava şartlarına karşı tüm hazırlıklar tamam

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), hafta sonundan itibaren Trakya bölgesini de etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla, faaliyet alanındaki bölgelerde teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Trakya Bölgesinde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdüren TREDAŞ, bölgesinde beklenen yoğun kar yağışı ihtimaline karşı, bölgelere anında müdahale sağlayacak ekipler ve koordinasyonu yönetmek amacıyla kriz masası oluşturdu.

TREDAŞ Genel Müdürlüğü koordinesinde, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İşletme Müdürlüğü sınırları içinde 330 arıza onarım bakım personeli, 51 adet arıza onarım bakımdan sorumlu yönetici ile elektrik dağıtım hizmetini 7 gün 24 saat sürdürecek.

Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere 1 İnsansız Hava Aracı (İHA), 7 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı hazır bulundurulmakta.