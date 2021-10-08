Ölen oğlunun adına cami yaptırdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hayırsever tarafından vefat eden oğlu adına yaptırılan caminin açılışı törenle yapıldı.

Çorlu’da 2 bin 700 metrekare arsa üzerine 408 metrekare büyüklüğünde inşa edilen 550 kişi kapasiteli Yunus Emre Durgaç Camii’nin açılışı, Vali Aziz Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cuma namazının ardından açılışı gerçekleşen camiinin açılışında konuşan hayırsever İsmet Durgaç, “Ben Çorlu’da doğmuş burada büyümüş, yıllardır fotoğrafçılık yapmış biriyim. Allah bana 2 evlat dahil birçok nimetler verdi. Bende malımla, canımla iyi bir kul olmak için gayret ettim. 25 Ağustos 2019 yılında vefat eden oğlum Yunus Emre Durgaç’ın vefatı sonrasında ailemle almış olduğumuz karar doğrultusunda 25 Eylül 2020 tarihinde camii inşaatının temelini atarak yapmaya başladık. Bugün camimizin açılışını yapmak nasip oldu. Bu camiinin yapımında bize destek olan sayın valimize, sayın kaymakamımıza, sayın belediye başkanımıza, Çorlu İlçe Müftümüze ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise, “Hayırseverimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Burada vatandaşlarımız gelip ibadet edecekler. Yavrularımız, büyüklerimiz Kuran-ı Kerim öğrenecekler, vaaz-ı nasihatlerle insanımız hayırlara, güzelliklere davet edilecek. Burada ibadet edenlerin sevaplarında hiçbir eksilme olmadan hepsinde birer payda inşallah sizlere kalacak. Çok güzel, çok şık bir camii oldu. İnsanın içi açılıyor, ferahlıyor. Mimarını, mühendisleri, yapan ustaları tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir camii olmuş. Hayırlı uğurlu olsun, cemaati bol olsun. Hayırseverimize Rabbim cennetinde hayrı karşılığında köşkler nasip etsin. Her zaman ‘bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek’ diyoruz. Ezan okunacak bir camii daha kazandırdınız. Allah razı olsun” diye konuştu.

Ardından Vali Aziz Yıldırım, caminin yapımına katkıları sebebiyle hayırsever İsmet Durgaç’a plaket taktim etti. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle camiinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Vali Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, hayırsever İsmet Durgaç ve vatandaşlar katıldılar.