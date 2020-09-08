Tekirdağ Çorlu Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu’nda “Okulum Temiz Sertifika Töreni” düzenlendi.

Törende kurumların hijyen ve enfeksiyon hususlarında kurumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda onlara yol gösteren, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü ve Sanayi Bakanlığı tarafından ortaklaşa imzalanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" şartlarını sağlayarak temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir eğitim-öğretim ortamı oluşturan, Çorlu Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu’na sertifikası, Vali Yıldırım tarafından verildi.

Düzenlenen törende Vali Yıldırım, hijyen ve enfeksiyon hususlarında sorumluluklarını yerine getirdikleri için okul idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri sertifika almaya hak kazanan Çorlu Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu’nu gezdi.

Programda Editörlüğünü Öğretmen Nergis Tercanlıoğlu Tosun’un yaptığı Yazarlık Kursuna katılan 30 öğrenci ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Atilla Ara’nın yazdığı hikayelerden oluşan ‘Mürekkebimizden Damlalar’ isimli kitap Vali Aziz Yıldırım’a hediye edildi.

Vali Yıldırım’a Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan eşlik etti.