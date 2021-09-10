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Okulların talepleri için dolaşıyorlar

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin iki yıldır başarıyla sürdürdüğü Gönül Elçileri projesi, gönülleri fethetmeye devam ediyor. Proje kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Gönül Elçileri ekipleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren tüm okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarına ziyarette bulunuyor.

TEKİRDAĞ 10.09.2021, 09:58
Okulların talepleri için dolaşıyorlar

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin iki yıldır başarıyla sürdürdüğü Gönül Elçileri projesi, gönülleri fethetmeye devam ediyor. Proje kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Gönül Elçileri ekipleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren tüm okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarına ziyarette bulunuyor.


Ziyaretlere, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ile başlayan Gönül Elçileri, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olması dileklerini paylaştılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla ziyaretinin ardından okul ziyaretlerini sürdüren ekipler, Süleymanpaşa’da bulunan anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselere giderek Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in selamlarını ve hayırlı bir eğitim-öğretim yılı dileklerini iletiyorlar.



Talep ve beklentileri not alıyorlar


Okul müdürlerinin misafiri olan Gönül Elçileri, eğitim camiasına hastalıksız, kesintisiz, başarılı bir dönem temennileri ile birlikte, okulların belediyeden beklenti ve taleplerini dinleyerek not alıyor, ilgili birimlere iletiyorlar.


Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan konuyla ilgili açıklamada, ilçe sınırları içinde bulunan tüm okulların kısa süre içinde ziyaret edileceği, talep ve beklentilerin en kısa sürede karşılanabilmesi için çalışmalar yürütüleceği ifade edildi.

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