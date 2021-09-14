Okulların güvenliği masaya yatırıldı

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ve okulların yüz yüze eğitime yeniden açılmasının ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki okullar bölgesinde yer alan okullarda ve okulların çevresinde alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıya, okullar bölgesi olarak da anılan Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki okulların müdürleri ve okul idarecileri katıldı. Okulların mevcut durumlarının da değerlendirildiği toplantıda okulların güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.