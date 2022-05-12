Okullarda gıda eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen gıda eğitimleri devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2018-2023 Stratejik Planında yer alan "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirme" hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği eğitimlere hız kesmeden devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde yürütülen eğitimler Tekirdağ’a bağlı 11 ilçenin Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri tarafından ilk ve orta dereceli okullarda sürdürülüyor. Düzenlenen eğitimler dâhilinde Kapaklı İlçesinde bulunan İbn-i Sina İlköğretim Okulunda öğrencilere "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konularında eğitim verildi.

Kapaklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli gıda kontrolörleri tarafından verilen eğitimlerin sonunda Tarım ve Orman İlçe Müdürü Recep Demirbağ ile birlikte Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır tarafından öğrencilere içme sütü dağıtıldı.