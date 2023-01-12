Okulda deprem tahliye tatbikatı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde öğrencilere afet eğitimi verilerek, eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Çorlu ilçesinde bulunan, “Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilerek tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Okulda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından okula getirilen Deprem Simülasyon Tırında öğrencilere deprem anı ile deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılıp, deprem deneyimi yaşatıldı.

Eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.