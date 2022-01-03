Okul yapım çalışmaları sürüyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan eğitim-öğretim kurumları arasında yer alan ancak geçtiğimiz aylarda yıkılan Velimeşe Atatürk İlkokulu’nun yerinde başlayan yeni okul yapımına ilişkin çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da çalışmaları yerinde inceledi.

Ergene ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yık Yap Projesi kapsamında bulunan üç okuldan biri Velimeşe Mahallesi’ndeki Atatürk İlkokulu’nda geçtiğimiz günlerde vurulan ilk kazmanın ardından başlatılan yapım çalışmaları sürüyor.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı beraberinde eşi Ayşenur Taşçı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Ergene Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erkan Can, Ergene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş, Velimeşe Mahalle Muhtarı Mehmet Erkul ile birlikte inşaatı başlayan okulda incelemelerde bulundu.

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı binanın yerleşim alanı ve fiziki kapasitesi hakkında Kaymakam Taşçı’ya bilgi vererek, okulun en geç 2022 yılı sonunda tamamlanmasını planladıklarını belirtti.