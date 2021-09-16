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Okul kantinlerine ve balıkçılara sıkı denetim

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda ürünlerinin satışını yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürürken, okulların açılması ve yüz yüze eğitimin yeniden başlaması sonrası okul kantinlerinde denetimlere başladı.

TEKİRDAĞ 16.09.2021, 17:19
Okul kantinlerine ve balıkçılara sıkı denetim

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda ürünlerinin satışını yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürürken, okulların açılması ve yüz yüze eğitimin yeniden başlaması sonrası okul kantinlerinde denetimlere başladı.

Özellikle kantinlerde üretilen gıdaların hijyenik koşullarda hazırlanıp hazırlanmadığı, Korona virüsü salgını tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı, ruhsat ve diğer evrak denetimleri gibi kontrolleri titizlikle yerine getiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığının korunması ve eğitim hayatının aksamaması için çaba gösteriyorlar. Alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki tüm okul kantinleri tek tek denetime tabi tutulacak.

Balıkçılara tazelik ve uygunluk denetimi

Ayrıca Eylül ayı ile birlikte balık avı sezonunun başlamasının ardından, tezgâhları süslemeye başlayan balıkların tazeliğinin yanı sıra yasa ve yönetmeliklere uygun boylarda satılıp satılmadıklarının da denetimini gerçekleştiren zabıta ekipleri, olması gerekenden küçük boylarda balık satışı yapılmaması uyarısını balıkçı esnafı ile paylaşıyor.

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