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Öğretmenin darp edilmesine sendikalardan sert tepki

Tekirdağ’da öğrencisinin yakınları tarafından darp edilen öğretmen için toplanan sendika temsilcileri sert tepki gösterdi.

TEKİRDAĞ 03.10.2021, 18:47
Öğretmenin darp edilmesine sendikalardan sert tepki

Tekirdağ’da öğrencisinin yakınları tarafından darp edilen öğretmen için toplanan sendika temsilcileri sert tepki gösterdi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Saray Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi branş öğretmeni Kaya Bayraktar ile bir öğrencisinin arasında saçının uzun olması nedeniyle tartıştı. Öğrencinin durumu evde ailesine anlatması üzerine çocuğun amcası K.G. öğretmen Kaya Bayraktar’ı evinin önünde sabah işe gitmek üzere arabasına binerken darp etti. Yaşanan olayın ardından öğretmen Kaya Bayraktar darp raporu alarak K.G. hakkında Yeni Mahalle Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan K.G. emniyette ki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından Türk Eğitim Sen, Anadolu Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen, Eğitim İş Sendikaları öğretmene şiddetin son bulması için bir araya geldi. Eğitim sendikaları darp olayının yaşandığı Kaya Bayraktar öğretmenin evinin önüne siyah çelenk bırakarak ortak basın açıklaması yaptı.

Yaşanan olayı kınamak ve darp edilen Kaya Öğretmene destek olmak amacıyla basın açıklamasının yapılacağı yere toplanan öğretmenlerin yanı sıra birçok öğrenci de destek amacıyla basın açıklamasına katıldı.

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