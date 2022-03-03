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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400’ün hedefi orasıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir."
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna’da mukim vatandaşlarımızı Türkiye’ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul’a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır."
Öğrencilere siber eğitim
Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tekirdağ’daki öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda eğitim vermeye devam ediyor.
TEKİRDAĞ 03.03.2022, 10:03
Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tekirdağ’daki öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda eğitim vermeye devam ediyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, okullardaki eğitimlerine devam ediyor. Tekirdağ’da bulunan 57. Alay Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden 360 öğrenciye ve 10 öğretmene yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı konularında seminer/eğitim faaliyeti verilerek, öğrencilere ilgili broşürlerden dağıtıldı.