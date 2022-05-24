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Öğrencilerden kadına karşı şiddetle mücadele programı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Malkara Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından organize edilen “Kadına Şiddete Karşı Mücadelede Bir Farkındalık da Sen oluştur” temalı bir program gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ 24.05.2022, 21:08
Öğrencilerden kadına karşı şiddetle mücadele programı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Malkara Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından organize edilen “Kadına Şiddete Karşı Mücadelede Bir Farkındalık da Sen oluştur” temalı bir program gerçekleştirildi.

Düzenlenen programda açılış konuşmasının ardından Malkara Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı, Türkiye’de şiddet gören, sözlü, fiziksel tacize maruz kalan, emeğinin karşılığını alamayan, toplumsal hayatta ve çalışmada ayrımcılığa uğrayan kadınların sorunları ve cinayete kurban giden kadınların öyküleri ve bunun yanında toplumsal hayatta ve çeşitli iş alanlarda başarılarıyla adını duyurmuş kadınların hikayelerini içeren oyun sahnelendi.

Kaymakam Yüksel: “Bu bir oyun değildi, hayatın kendisiydi”

İzleyicilerin sık sık alkışlarla beğenilerini belirttiği oyunun ardından kürsüye gelen Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Burada emeği geçen başta bu gösteriyi bizlere sahneleyen öğrencilerimiz olmak üzere onları bu süreçte destekleyen değerli öğretmenlerimize, idarecilerimize ve Milli Eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Bu bir oyun değildi aslında. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu hayatın kendisiydi. Gençlerimiz bize hayatı bir kez daha gösterdiler. İçinde bulunduğumuz yıl, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Yılı. Bu yıl çerçevesinde öğrencilerimizin bu şekilde bir program hazırlaması, farkındalık oluşturma çabamıza destek vermeleri bizim için çok kıymetli. Maalesef dünyanın olduğu gibi ülkemizin de üzücü bir gerçeği. Devlet olarak buna yönelik sistematik bir mücadele planımız var. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve ilave olarak da Diyanet İşleri Başkanlığı bir eylem planı hazırlıyorlar. Şu anda içinde bulunduğumuz 4. Eylem Planı. 2021-2025 yılı çerçevesinde çeşitli etkinlikler var. İçinde bulunduğumuz farkındalık yılında da daha çok eğitime ağırlık vereceğimiz yıl. Bu oyunu daha çok erkeğin görmesini sağlamamız lazım. Bu eğitimlerimizle Sosyal Hizmet Merkezimiz başta olmak üzere az önce ifade ettiğim kurumların tamamı erkeklere ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye’de en az 5 milyon erkeğe onların bulunduğu yerler başta olmak üzere gidip bu konuda kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık oluşturmak amacımız. Bu yıl 5 milyon kadınımızın KADES uygulamasını indirmesi için çalışacağız. Bir diğeri de hepinizin duyduğu, özellikle hanımefendilerin kullandığı KADES uygulaması. Kadına yönelik şiddet maalesef hayatın içinde bir şekilde olduğu için bu şiddeti minimalize etmektir. Kadınlarımız böyle bir durumla karşılaştığında, kolluk güçlerinin bir an önce gelip şiddeti engellemesi için bir uygulamadır. Yaptığımız tanıtımlarda özellikle son 2 yıldır KADES uygulamasını tanıtmak için vatandaşlarımıza gerek toplantılarımızla gerek afiş ve broşürlerle gerekse açtığımız stantlarla KADES uygulamasını indirmelerini öneriyoruz. Şöyle bir yanlış inanış var; benim ihtiyacım olmaz diye. Şiddetin ne zaman nerede bizi bulacağı belli olmuyor. Sizin ihtiyacınız olmasa bile tanık olursunuz. Tesadüf edersiniz. Bir kadının hayatını kurtarabilmek için KADES uygulaması hızlı bir şekilde güvenlik güçlerimizi haberdar edebilirsiniz. Bu konuda el birimlerimiz var. Onun haricinde tüm asayiş ekiplerimiz de KADES’ten gelen herhangi bir müracaat olursa diğer işleri durdurarak öncelikle orada yardıma ihtiyacı olan kadına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu konuda da bu yıl özellikle 5 milyon kadınımızın bu aplikasyonu indirmesi için çaba sarf edeceğiz."

Düzenlenen programa; Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Kaymakam Adayı Mustafa Kara, İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Siyasi Parti Başkanları ve yöneticileri, Türk Kadınlar Birliği Malkara Şube Başkanı Belma Özsoy, Gaziler, öğrenci ve öğretmenler ile veliler katıldı.

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