Öğrenciler sağlık çalışanlarına destek için yarışacak

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak sağlık çalışanlarına destek olmak maksadıyla yarışma düzenleneceği kaydedildi.

Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık olarak yapılacak olan yarışmalarla ilgili olarak Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de bilgilendirme yapıldı.

Lise öğrencilerinin katılacağı kısa film, ortaokul öğrencilerine yönelik olarak resim ve ilkokul öğrencilerinin katılacağı mektup yarışması düzenlenecek.

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgın sürecinde zorlu şartlarda fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını anlatmak maksadıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller de verilecek.

Yarışmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada ayrıca, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını ülkemizi de etkilemiş ve pek çok can kaybına yol açmıştır. Beden sağlığı yanında ruh sağlığımızı da olumsuz etkileyen bu süreçten en yakından etkilenenler hiç şüphe yok ki sağlık çalışanları olmuştur. Özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmemiz, onların motivasyonunu artıracağı için yarışma konusu Sağlık Çalışanlarına Vefa olarak belirlenmiştir” denildi.