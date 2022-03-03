Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı daha güzel okumak için yarıştı

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma yarışması düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesinde gerçekleştirilen yarışmalarda her kademeden ilk üç derece belirlendi.

İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma yarışmasında kategorilerinde Çorlu birincisi olan öğrenciler Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan yarışmada Tekirdağ il birinciliği için yarışacak.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma Yarışması’nda İlkokullar kategorisinde Fevzi Çakmak İlkokulu’ndan Ece Naz Fidan birinci, Şehit Hamza Çavuş İlkokulu’ndan Masal Şimal Hişil ikinci, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’ndan Nisanur Karaca üçüncü oldu.

Ortaokullar kategorisinde Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’ndan Zeynep Nur Nazlı birinci, Abdülhamit Han Ortaokulu’ndan Seden Özen ikinci, Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu’ndan Almila Tunca üçüncü olurken liseler kategorisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi’nden Sıla Nil Kabatay birinci, Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi’nden Sidar Çatak ikinci, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nden Nisanur Başoğul üçüncü oldular.