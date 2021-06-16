Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için ‘Online YKS Deneme Sınavı’ hazırladı.

Gençlere yönelik projeleriyle öne çıkan Süleymanpaşa Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ‘Çocuk Akademisi, Kod Atölyesi, Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, Çocuk Kulübü ve Belediye Konservatuvarı’ gibi birimlerini dijital ortama taşıyan Süleymanpaşa Belediyesi hazırladığı ‘Online YKS Deneme Sınavı’ ile lise son sınıf öğrencilerine kendilerini deneme fırsatı sunacak.

Süleymanpaşa Belediyesi ile Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan deneme sınavında müfredata uygun soru tipleri yer alırken, öğrencilerin sınavda çıkabilecek soru tiplerini ve eksiklerini görmeleri hedefleniyor.

Başvurular başladı

Sınava katılmak isteyen öğrencilerin 18 Haziran 2021 tarihine kadar https://kayit.suleymanpasa.bel.tr/deneme-sinavi/ adresinde yer alan forma bilgilerini girmelerinin yeterli olduğu belirtilirken, sınav giriş şifrelerinin kısa mesaj aracılığıyla iletileceği ifade edildi.

Sınav 19-20 Haziran’da

Süleymanpaşa Belediyesi internet sitesi üzerinden girilecek olan çevrimiçi deneme sınavında TYT Oturumu 19 Haziran 2021 Cumartesi, AYT Oturumu ise 20 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

“Başarılar diliyorum”

Düzenlenecek olan çevrimiçi sınav ile ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilerimiz için, zorlu pandemi sürecinde hazırlandıkları sınav öncesinde kendi seviyelerini test etmek üzere, Süleymanpaşa Belediyesi olarak Online YKS Deneme Sınavı düzenliyoruz. 19 ve 20 Haziran’da iki oturum halinde yapılacak olan sınava katılmak isteyen adaylar belediyemizin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Desteklerinden dolayı Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ebubekir Atilla’ya teşekkür ediyorum. Gençlerin her zaman yanında olacağımızı belirtiyor, sınava girecek olan adaylara başarılar diliyorum” dedi.