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Öğrenciler, “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hakkında bilgilendirildi

Tekirdağ’da Uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” çerçevesinde üniversite öğrencilerine bilgilendirilmelerde bulunuldu.

TEKİRDAĞ 01.10.2021, 16:21
Öğrenciler, “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hakkında bilgilendirildi

Tekirdağ’da Uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” çerçevesinde üniversite öğrencilerine bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” çerçevesinde stant kuruldu. Kurulan standa gelen öğrencilere önce uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Broşür dağıtımında polis ekiplerince üniversiteli gençler “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hakkında bilgilendirildi.

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