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Öfkeli damat kayınpederi ve kayınvalidesini darp etti
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde öfkeli damat, kayınpederi ile kayınvalidesine saldırdı. Darp sonucu yaralanan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.
TEKİRDAĞ 23.12.2020, 23:04
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde öfkeli damat, kayınpederi ile kayınvalidesine saldırdı. Darp sonucu yaralanan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Gerçem Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, E.G. isimli şahıs, eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan damat, kayınpederi M.G. ve kayınvalidesi E.G’ye saldırdı. Öfkeli damat daha sonra olay yerini terk etti.Darp edilen yaşlı çift, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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