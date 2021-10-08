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Narkotikten, uyuşturucunun zararları konulu seminer

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden Bağımlılık ile Mücadele Seferberliğinde Kurumsal İşbirliği kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, görevli personele uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları konularında seminer verildi.

TEKİRDAĞ 08.10.2021, 12:21
Narkotikten, uyuşturucunun zararları konulu seminer

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden Bağımlılık ile Mücadele Seferberliğinde Kurumsal İşbirliği kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, görevli personele uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları konularında seminer verildi.

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü seminer salonunda gerçekleştirilen programa, Denetimli Serbestlik Hizmetlerinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli ile Denetimli Serbestlik Personelleri katılmış katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun 2021 yılında toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla “Bağımlılık ile Mücadele Seferberliğini” başlatması nedeniyle, Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli personele "Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları, uyuşturucu kullanımı sonrası fizyolojik değişikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler, bağımlılık ile ilgili doğru zannedilen yanlışlıklar" konularında seminer verildi.

Program sonunda NARKO Rehber Cengiz Yener ve Mehmet Özdoğan’a teşekkür belgesi takdim edildi.

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