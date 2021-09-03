"Namaz kıl ödülünü al" projesi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Karacaklavuz Mahallesi Merkez Camisi’nde düzenlenen "Namazını kıl ödülünü al" projesi kapsamında Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu boyunca namaza devam eden ve başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Karacaklavuz Mahallesi Merkez Camii Görevlileri Yasin Hacıislamoğlu ve Bünyamin Ağırman tarafından düzenlenen "Namazını kıl ödülünü al” projesi kapsamında Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu boyunca namaza devam eden ve başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Sayın tarafından takdim edildi.

Karacaklavuz Mahallesi Merkez Camii İmam Hatibi Yasin Hacıislamoğlu, proje hakkında bilgi vererek, “Projemizin temel amacı, gençlerimizin cami ile bağının kopmamasıdır. Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu boyunca 5 vakit namazını camide kılmak isteyen öğrencilerimiz için öncelikle ailelerinin rızası çerçevesinde onlarla oturup hediye belirledik. Birinci olana elektrikli scooter, ikinci olana bisiklet, üçüncü olana tablet başta olmak üzere ödülü hak eden ilk beş kişiye muhtelif hediyeler belirledik. Bunun sonucunda öğrencilerimiz camimize gelip 5 vakit namazlarını kıldılar. Bu güzel davranışlarını ödüllendirmek ve teşvik etme sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmiş bulunuyoruz ve hediyelerini veriyoruz. Bu projeye destek olan Dernek yönetiminden Ahmet Salkım abimiz başta olmak üzere emeği geçen, katkı sağlayan herkese şükranlarımı iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Sayın ise Peygamber Efendimizin (sav), “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim öğrenen ve öğreteninizdir” hadis-i şerifini hatırlatarak, "Siz gençler, Efendimizin sözüyle mahallenizin en hayırlıları olabilmek için tatilinizden, uykunuzdan ve eğlencenizden fedakarlık yaptınız ve başarıya ulaştınız. Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra dini bilgiler, dua ezberi ve güzel ahlak dersleri aldınız. Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu boyunca dinin direği olan namaza devam ettiniz. Bundan sonra yapmanız gereken bu kazanımlarınızı unutmayıp devamlılığını sağlamanızdır. Sizleri yetiştiren değerli hocalarımızı ve bu eğitimi almanız için teşvik edip camiye gönderen ailelerinizi ve bu hediyeleri alıp sizleri sevindiren iyilik sever hayır sahiplerini de tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmanın birincisine elektrikli scooter, ikinciye bisiklet, üçüncüye tablet ve dördüncü ve beşinciye de muhtelif hediyeler verildi.