Muratlı’dan çarşı ve mahalle bekçileri Malatya’ya uğurlandı

Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçileri, deprem bölgesi Malatya’da görevlendirildi.

Asrın felaketinin meydana geldiği bölge illerinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan bölgede asayişin sağlanması için takviye emniyet güçleri bölgeye gönderiliyor. Depremin büyük yıkıma yol açtığı Malatya’da görevlendirilen Muratlı çarşı ve mahalle bekçileri, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine gitmek üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü önünden uğurlandı. Çarşı ve mahalle bekçileri, Yeşilyurt’ta huzur ve güven ortamının sağlanması için görev alacak.