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Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Karakuş göreve başladı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Emniyet Müdürü Hasan Basri Karakuş oldu.

TEKİRDAĞ 21.09.2021, 09:37
Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Karakuş göreve başladı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Emniyet Müdürü Hasan Basri Karakuş oldu.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hasan Basri Karakuş, Muratlı’daki mesaisine başladı.

Ankara doğan ve Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu olan Hasan Basri Karakuş, 2005 yılında meslek hayatına İstanbul’da başladı. Karakuş, Ankara ve Bitlis illerinde görev yapmıştır. Karakuş, evli ve iki çocuk babası.

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