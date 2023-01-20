Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Özyürek güven tazeledi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulunda mevcut başkan Ali Özyürek güven tazeledi.

Tekirdağ Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu’nda Başkan Ali Özyürek, başkanlığı süresince yapılan çalışmalardan bahsetti. Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Sami Kayın ise, “2023 yılı esnafımıza hayırlı olsun, bol bereketli kazançlar dilerim. Kongremiz hayırlı olsun” diye konuştu.

Tek liste halinde gerçekleşen kongrede mevcut başkan Özyürek güven tazeledi. Yapılan genel kurul sonunda Ali Özyürek, Tamer Yargı, Fatih Varma, Mehmet Güven, Ahmet Zimer, İlhan Başer, Hamza Kuşçu, Havva Balcan, Recep Kısacık ve Emel Küçük yönetim kurulunu, Denetleme Kurulunu ise Yavuz Kızılkaya, Halil Emen, Tümay Yüce ve Emre Özyürek oluşturdu.

Kongrenin sonunda konuşan Özyürek, “Hepinize teşekkür ediyorum, kongremiz Muratlı’mıza, Tekirdağ’ımıza, Türkiye’mize hayırlara vesile olsun diyorum” dedi.