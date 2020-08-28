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Muhtar havada yakaladığı atmacayı bağrına bastı
TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE BİR MAHALLE MUHTARI, TELLERE ÇARPAN ATMACAYI HAVADA YAKALAYARAK, SEVGİ GÖSTERİSİNE BULUNDU.
TEKİRDAĞ 28.08.2020, 13:05
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir mahalle muhtarı, tellere çarpan atmacayı havada yakalayarak, sevgi gösterisine bulundu.
Malkara Eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, mahalle merkezinde tellere çarpan bir atmacayı havada çırpınırken yakaladı. Hayvanın herhangi bir yaralanması olmadığını ifade eden Temurtaş, bir müddet sevgi gösterisinde bulunarak, atmacayı doğal yaşamına bıraktı.
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