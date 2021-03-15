Müdür Parıltı, yüz yüze eğitime başlayan okulları inceledi

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Velimeşe Ortaokulu ile kendi binası yıkıldığı için aynı binada eğitim-öğretime devam eden Velimeşe İlkokulu’nu ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve bilgiler aldı.

Beraberinde şube müdürleri Ömer Yıldırım ve Erkan Can ile birlikte Velimeşe Ortaokulu ve yıkım işlemi gerçekleştirildiği için aynı binada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Velimeşe Atatürk İlkokulu’na ziyaret gerçekleştiren Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Velimeşe Atatürk İlkokulu Müdürü Serap Dibek’ten yüz yüze eğitim - öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı okuldaki, öğretmenlerle de görüşerek önceliğin sağlık olduğunu belirtti ve görevlerinde başarılar diledi.