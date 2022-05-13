Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan K.G. idaresindeki motosiklet tekke sokağın kesişti kavşakta İ.B. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza yerinden tesadüfen geçmekte olan özel bir hastanenin sağlık çalışanları yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(EK-