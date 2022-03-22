Minikler su tasarrufu için yürüdü

Tekirdağ’da minik öğrenciler su tasarrufuna dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir özel okul tarafından 22 Mart Dünya Su Günü sebebiyle, farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Köprübaşı Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Hükümet Caddesi boyunca devam ederek Tekirdağ Valiliği önünde son buldu.

Bando takımı eşliğinde yürüyen minikler, yürüyüş boyunca ‘su hayattır’, ‘suyu boşa akıtma geleceği karartma’ sloganları atarak, su tasarrufuna vurgu yapan pankartlar taşıdı. Vatandaşlar ise minik öğrencilere alkışlarıyla destek verdi.

Yürüyüşün ardından Tekirdağ Valiliği önünde devam eden programda hazırladıkları gösteriyi sunan minikler, bilinçsiz su kullanımının gelecekte büyük sorunlar doğuracağını belirterek, gelecekten haberler canlandırması yaptı.

Öğrencilerin hazırladığı program, dans ve ritim gösterisi ile sona erdi.