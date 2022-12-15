Minik öğrencilerden yöresel kıyafetli "Yerli Malı Haftası" etkinliği

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde minik öğrenciler, yöresel kıyafetler ve yerel ürünler ile “Yerli Malı Haftası” etkinliği gerçekleştirdi.

Saray ilçesi 75. Yıl İlkokulu 3-B sınıfının minik öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde, sınıf öğretmenleri Erol Menekşe öncülüğünde; ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak için program hazırladı. Yöresel kıyafetlerin giyilerek yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlik ilgi gördü. Okul Müdürü Erol Erer, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nın 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye’deki tüm okullarda olduğu gibi 75. Yıl İlkokulu’nda da coşkuyla kutlandığını söyledi.

Yöresel kıyafetleriyle ve minik öğrencileriyle şark sofrasının başına geçen Sınıf Öğretmeni Erol Menekşe, "Öğrencilerin toplumsal tutum, paylaşma duygularının pekiştirilmesi yerli mallarımızın yanında yöresel kıyafetlerin ve kültürümüzün de tanıtılması amacıyla ’Yerli Malı Haftası’ etkinliğimizi; her sene yapılan pasta börekli kutlamaların aksine daha amacına ulaşır bir yerli malı etkinliği olarak düzenledik. Ülkemizde yetişen yerli ürünlerimiz okulumuz öğrencileri tarafından yöresel kıyafetlerimiz ile hazırlanan sunumlarla anlatıldı. Yerli malı kullanmanın önemini öğrencilerimize aşılamalıyız ki gelecekte yerli malının kullanımına özen göstersinler ve ülke ekonomisine katkı sağlasınlar. Öğrencilerimize bunu uygulamalı olarak anlatmak istedik” dedi.

Yerli Malı Haftası etkinliğine Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak, Saray İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Hasan Küpeli ile Sait Beydoğan, Okul Müdürü Erol Erer de katılarak, şark sofrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.