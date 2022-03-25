Millet Bahçesi projesi incelendi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa’da hayata geçirilecek olan Millet Bahçesi projesini yerinde inceledi.

70 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanlar, çocuk parkları ve sahil düzenlemesi ile Süleymanpaşa’ya değer katacak bir proje olarak öne çıkıyor. Barbaros Caddesi üzerinde bulunan alanda gerçekleştirilecek olan proje ile Süleymanpaşa önemli bir cazibe merkezine kavuşmuş olacak.

“Şimdiden hayırlı olsun”

Projede yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Millet Bahçesi proje alanına gelerek hazırlıkları yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Millet Bahçesi projesine ‘Bismillah’ diyoruz. Trakya’mızın en güzelleri arasında yer alacak Süleymanpaşa Millet Bahçesi’ne başlıyoruz. İnşallah 2023 yazında, yeşil alanlarıyla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, çocuk oyun alanları ve sahil düzenlemesiyle Süleymanpaşa Millet Bahçesi’ni şehrimize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.