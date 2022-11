MHP ilçe başkanlığının ’Köyüm Benim’ temalı buluşmaları devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı, sahadaki çalışmalarını hızlandırarak, muhtarlarla ‘Köyüm Benim’ temalı sohbet programında bir araya geldi.

Daha önce de muhtarlarla 2 defa bir araya gelen Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı, ‘Köyüm Benim’ temalı sohbet programlarına devam ediyor. MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı, Süleymanpaşa’daki muhtarlar ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk, yemek programında muhtarlara yönelik bir açıklama yaparak, “Mahallelerimizdeki sesler sizlersiniz. Her türlü istekleri bizlere iletebilirsiniz. Bizler her zaman buradayız. Telefonum tüm muhtarlarıma 7/24 açıktır. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar mahalle ziyaretlerimizi düzenli olarak gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de kırsal mahallelerimiz de dahil olmak üzere tüm mahallelerimize düzenli olarak ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Şu an da MHP olarak ‘Köyüm Benim’ temalı sohbet programlarımız genel merkezimizin talimatı ile gerçekleşmektedir” dedi.

Süleymanpaşa mahalle muhtarları; programda iyi dileklerini, isteklerini ve önerilerini dile getirerek, bu şekilde gerçekleşen programların mahallelerindeki istekleri iletmek konusunda faydalı olduğunu söyledi.