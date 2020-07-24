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Metruk yapılar dümdüz oldu
YIKIM ANI
TEKİRDAĞ 24.07.2020, 18:47
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde daha önce tespit edilen metruk yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Muratlı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki metruk yapıların yıkılması ile görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.
İlçe halkından gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda Muratlı’nın Yukarısevindikli Mahallesi, Aydınköy Mahallesi ve Kazımdirik-Turan Mahallesi’ndeki atıl 3 metruk yapı yıkıldı.
Sahiplerince terk edilmiş, farklı amaçlar için de kullanılan ve mahalle sakinlerini tedirgin eden metruk yapıların yıkımlarının süreceğine işaret edildi.
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