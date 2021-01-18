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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü buzlanma ve don uyarısına karşı uyarıda bulundu.
TEKİRDAĞ 18.01.2021, 13:22
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü buzlanma ve don uyarısına karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Uyarıların ardından Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de don ve buzlanmalar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”
Buzlanma ve don olayına karşılık zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerinde daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
Salı günü terk ediyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahminlerine göre, Tekirdağ’da yarına kadar etkili olacak don ve buzlanmayla birlikte düşen hava sıcaklıkları, Çarşamba gününden itibaren yükselmeye başlayacak. Bugün eksi 6’ya kadar inen hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
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