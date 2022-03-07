Meslek lisesi öğrencilerinden fabrikalara inceleme gezisi

Ergene ilçesinde eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan meslek liselerinin öğrencileri ilçede faaliyet gösteren fabrikalara inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Ergene’de yer alan okullardan Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Ergene’de faaliyet gösteren fabrikalara ziyaretlerde bulundular.

Fabrikaları ziyaret eden öğrenciler, gelecekte ifa edecekleri meslekler hakkında firma yetkililerinden bilgi aldılar. Fabrikaların üretim bölümlerini de gezen öğrenciler, üretim faaliyetlerini de detaylı bir şekilde gözlemleme imkanı buldular.

Öğrencilere ziyaretleri sırasında refakat eden öğretmenler de öğrencilerin meslek seçimi ve kariyer planlamaları adına fabrika ziyaretlerinin önemini vurgularken, farklı fabrikalar ile gezilerin devamlı tekrarlanmasının faydalı olacağını ifade ettiler.